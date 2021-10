TicWatch Pro 3 Ultra GPS | ecco il nuovo smartwatch di Mobvoi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ passato ormai quasi un anno da quandoha presentato ilPro 3 GPS e pochi giorni dal lancio delPro X, ed è arrivato il momento per l’azienda di introdurre un aggiornamento di quel wearable. IlPro 3GPS è praticamente identico alPro 3, con undisplay piu’ vivace e godibile grazie alla presenza della retroilluminazione. Anche il design del corpo delloe il cinturino in silicone presentano un upgrade. Lopresenta ancora un display AMOLED da 1.4 pollici mentre il display FSTN a bassa potenza presenta una configurazione di retroilluminazione aggiornata. Questo ‘secondo’ display rimane sempre acceso e consuma una quantità di energia minima e può essere ...

Ultime Notizie dalla rete : TicWatch Pro

Dopo un'attesa durata un anno, il brand cinese Mobvoi ha dato un successore al3, attraverso il3 Ultra GPS (a Novembre seguito dalla variante LTE per ricevere ed effettuare telefonate dal polso). Il nuovo3 Ultra GPS (47 x 48 x 12.3 mm per ...3 Ultra GPS era atteso per oggi , e puntualmente Mobvoi l'ha annunciato ufficialmente ponendo fine ai rumor ed alle anticipazioni emerse nei giorni passati. Lo smartwatch Wear OS è un'...Dopo il turno di Huami e i suoi nuovi Amazfit GTS 3, GTR 3 e 3 Pro, oggi tocca a Mobvoi che toglie il velo dal nuovo TicWatch Pro 3 Ultra GPS. E al contrario degli smartwatch di Huami, in questo caso ...La cadenza con la quale presenta i suoi wearable è stata rispettata e, anche quest'anno, il brand cinese Mobvoi ha messo in campo dei wearable top gamma rappresentati dal nuovo TicWatch Pro 3 Ultra GP ...