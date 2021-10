Ti ricordi… Jorge Campos | il portiere goleador e vera icona del calcio anni ’90

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’attesa. Per chi era ragazzino negli’90 e aveva il pallone nel cuore, il tempo si misurava in quanto mancava ai mondiali: quel decennio ne avrebbe offerti ben 3. Con la crescita scandita da Italia ’90, Usa ’94 e Francia ’98, chi ha vissuto queglida bambino e da ragazzino – senza internet e senza tv satellitare, ma al massimo con gli album di figurine o l’amato Guerin Sportivo a riempire i vuoti tra una partita e l’altra – si è inevitabilmente affezionato agli eroi, anche agli antieroi e ai comprimari per la verità, di quei mondiali. Tra questi, molto probabilmente, sono i portieri quelli che sono entrati di più nei cuori: proprio qualche mese fa Ti Ricordi ha dimostrato che se si pensa al “della Svezia” a tutti viene in mente Thomas Ravelli. Così inevitabilmente sarà con Zubizarreta quando si parla della Spagna, ...