The Son – Il Figlio: su Sky la nuova serie western con Pierce Brosnan (Di venerdì 15 ottobre 2021) The Son - Il Figlio - Pierce Brosnan Pierce Brosnan, che è stato James Bond in quattro pellicole della famosa saga cinematografica, tradisce il grande schermo per la tv con un’epopea western tratta dal romanzo del Premio Pulitzer Philipp Meyer. Si intitola The Son – Il Figlio e, trasmessa in patria da AMC nel 2017, debutta questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW TV) con i primi due episodi di dieci (la seconda stagione è già stata realizzata e mandata in onda nel 2019). Il protagonista, a cui presta il volto Brosnan, è Eli McCullough. Nel Texas del 1849, ancora giovanissimo (ad interpretare la versione young sarà Jacob Lofland), viene rapito insieme al fratello da una tribù di nativi Comanche, che stermina il resto della sua ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021) The Son - Il, che è stato James Bond in quattro pellicole della famosa saga cinematografica, tradisce il grande schermo per la tv con un’epopeatratta dal romanzo del Premio Pulitzer Philipp Meyer. Si intitola The Son – Ile, trasmessa in patria da AMC nel 2017, debutta questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW TV) con i primi due episodi di dieci (la seconda stagione è già stata realizzata e mandata in onda nel 2019). Il protagonista, a cui presta il volto, è Eli McCullough. Nel Texas del 1849, ancora giovanissimo (ad interpretare la versione young sarà Jacob Lofland), viene rapito insieme al fratello da una tribù di nativi Comanche, che stermina il resto della sua ...

