The Rookie 3, trama ultima puntata 16 ottobre: Nolan ferito in servizio

La terza stagione di The Rookie giungerà al termine sabato 16 ottobre quando andrà in onda l'ultima puntata composta da due episodi intitolati rispettivamente Triplo servizio e Il Confine. La trama inerente questa puntata, rivela che Nolan e la sua squadra capiranno che "La Fiera" è di nuovo in città e che causerà una guerra per vendicare suo figlio e cercheranno di fermarlo. Nel frattempo, lo stesso Logan rimarrà leggermente ferito durante un arresto mentre Lucy andrà in missione sotto copertura e l'FBI sequestrerà la sede del matrimonio di Lopez.

