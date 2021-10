“The Mount Everest Fashion Runway”, una sfilata di moda sostenibile nel cuore dell’Himalaya. (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 23 settembre 2021, si è svolta in Nepal, la sfilata ecologica “The Mount Everest Fashion Runway”. Un Fashion show ad alta quota tra i ghiacciai e la neve dell’Himalaya. L’evento organizzato da Kasa Style e da R.B. Diamond Jewellers con il supporto dell’ente turistico nepalese per celebrare l’essenza creativa del Nepal ha trasformato le montagne innevate dell’Himalaya in un magnifico sfondo. La sfilata organizzata per valorizzare la sostenibilità, la cultura e le produzioni nepalesi, e soprattutto, per sensibilizzare sul cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci si è svolta su un catwalk istallato a 5500 mt, altitudine che gli ha permesso di entrare nel Guinness. Dieci modelle, provenienti da tutto il mondo, hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 23 settembre 2021, si è svolta in Nepal, laecologica “The”. Unshow ad alta quota tra i ghiacciai e la neve. L’evento organizzato da Kasa Style e da R.B. Diamond Jewellers con il supporto dell’ente turistico nepalese per celebrare l’essenza creativa del Nepal ha trasformato le montagne innevatein un magnifico sfondo. Laorganizzata per valorizzare la sostenibilità, la cultura e le produzioni nepalesi, e soprattutto, per sensibilizzare sul cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci si è svolta su un catwalk istallato a 5500 mt, altitudine che gli ha permesso di entrare nel Guinness. Dieci modelle, provenienti da tutto il mondo, hanno ...

