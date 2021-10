The Good Life è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rainy Woods vi attende! The Good Life, l'ultima fatica del creatore di Deadly Premonition, Hidetaka "Swery" Suehiro, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio che ci mostra la nostra protagonista alle prese con diverse attività nella cittadina più felice della Gran Bretagna. La giornalista Naomi Hayward sta annegando nei debiti ed è allo stremo. Dopo aver accettato la richiesta del quotidiano The Morning Bell di "scoprire il mistero di una piccola cittadina inglese", Naomi si ritrova lontana dalla sua casa di New York, a Rainy Woods. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rainy Woods vi attende! The, l'ultima fatica del creatore di Deadly Premonition, Hidetaka "Swery" Suehiro, è orasu tutte le piattaforme. Per l'occasione è statoanche undiche ci mostra la nostra protagonista alle prese con diverse attività nella cittadina più felice della Gran Bretagna. La giornalista Naomi Hayward sta annegando nei debiti ed è allo stremo. Dopo aver accettato la richiesta del quotidiano The Morning Bell di "scoprire il mistero di una piccola cittadina inglese", Naomi si ritrova lontana dalla sua casa di New York, a Rainy Woods. Leggi altro...

