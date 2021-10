The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della dodicesima puntata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la dodicesima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla dodicesima puntata. trama L’episodio di oggi è intitolato “Piccoli occhi azzurri”. Quando un rinomato chirurgo si reca al Saint Bonaventure per farsi curare, l’entusiasmo del team viene subito messo in ombra dal comportamento del dottore. Dopo aver studiato il suo caso, il dottor Shaun Murphy vede uno schema che riconosce. Nel frattempo, Shaun e Lea sono ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda laquarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaL’episodio di oggi è intitolato “Piccoli occhi azzurri”. Quando un rinomato chirurgo si reca al Saint Bonaventure per farsi curare, l’entusiasmo del team viene subito messo in ombra dal comportamento del dottore. Dopo aver studiato il suo caso, il dottor Shaun Murphy vede uno schema che riconosce. Nel frattempo, Shaun e Lea sono ...

icarvsvfalls : ho appena finito il primo episodio di the good doctor e sto piangendo per quello che è successo a suo fratello - zazoomblog : The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi 15 ottobre - #Doctor #streaming #diretta… - mazzanti_giu : RT @threadreaderapp: @MMHemlock Hallo, the unroll you asked for: Thread by @MMHemlock: @regynadeserto Anche #NandoIoppolo lo diceva... e gu… - zazoomblog : The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi 15 ottobre - #Doctor #streaming #diretta… - zazoomblog : The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della dodicesima puntata - #Doctor #anticipazioni #(trama #cast… -