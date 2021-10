The Batman: Zoë Kravitz è Catwoman in una nuova foto del film (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attrice Zoë Kravitz interpreta in The Batman il ruolo di Catwoman e il regista Matt Reeves ha condiviso una nuova foto del personaggio. The Batman arriverà nei cinema americani il 4 marzo 2022 e i fan, per vedere nuove immagini del film con Robert Pattinson, dovranno attendere l'evento DC FanDome, ma il regista ha condiviso uno scatto che ritrae Catwoman. Il personaggio è stato affidato all'attrice Zoë Kravitz che ha ottenuto l'iconica parte di Selina Kyle. I precedenti materiali promozionali di The Batman avevano ritratto il volto di Selina coperto da una maschera e i fan della DC possono ora finalmente vedere il look di Zoë Kravitz per il film. Gli eventi portati sul grande schermo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attrice Zoëinterpreta in Theil ruolo die il regista Matt Reeves ha condiviso unadel personaggio. Thearriverà nei cinema americani il 4 marzo 2022 e i fan, per vedere nuove immagini delcon Robert Pattinson, dovranno attendere l'evento DC FanDome, ma il regista ha condiviso uno scatto che ritrae. Il personaggio è stato affidato all'attrice Zoëche ha ottenuto l'iconica parte di Selina Kyle. I precedenti materiali promozionali di Theavevano ritratto il volto di Selina coperto da una maschera e i fan della DC possono ora finalmente vedere il look di Zoëper il. Gli eventi portati sul grande schermo ...

