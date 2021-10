The Batman: nei nuovi poster appare anche l'Enigmista (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa del trailer di The Batman che verrà presentato al DC FanDome, online sono apparsi nuovi poster del film. The Batman arriverà sugli schermi cinematografici nel 2022 e, in attesa del nuovo trailer che verrà presentato domani al DC FanDome, online sono stati condivisi due poster. Una delle immagini promozionali ritrae inoltre l'Enigmista, il villain che causerà morte e caos a Gotham City. Nel film The Batman il ruolo dell'Enigmista è stato affidato a Paul Dano e i fan potranno quasi sicuramente scoprire a breve nuovi dettagli dell'approccio scelto dal regista Matt Reeves al villain. Il filmmaker aveva infatti dichiarato un anno fa che il personaggio ha un'importanza pari a quella del Joker e la sua storia sarà essenziale … Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa del trailer di Theche verrà presentato al DC FanDome, online sono apparsidel film. Thearriverà sugli schermi cinematografici nel 2022 e, in attesa del nuovo trailer che verrà presentato domani al DC FanDome, online sono stati condivisi due. Una delle immagini promozionali ritrae inoltre l', il villain che causerà morte e caos a Gotham City. Nel film Theil ruolo dell'è stato affidato a Paul Dano e i fan potranno quasi sicuramente scoprire a brevedettagli dell'approccio scelto dal regista Matt Reeves al villain. Il filmmaker aveva infatti dichiarato un anno fa che il personaggio ha un'importanza pari a quella del Joker e la sua storia sarà essenziale …

