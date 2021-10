Tennis | Santopadre | “Italia esempio per il mondo”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Vincenzoè in visita allo Sporting Poseidon, dove è in corso di svolgimento il challenger Atp 80 di, in occasione del derby tuttono dei quarti tra Flavio Cobolli e Lorenzo Giustino. L’allenatore ne ha approfittato per parlare di, del fantastico momento che vive l’e dell’importanza dei coach nella crescita degli atleti: “Il nostro più che un lavoro è una missione, missione che si deve portare avanti con grande dedizione. Se c’è un allenatore che ha passione, questi riesce a trasmetterla anche al suo allievo. Inc’è una nutrita schiera di allenatori, ex giocatori, che si dedica anima e cuore ai ragazzi e i risultati si vedono, visto i tanti giovani che stanno salendo in classifica e nel rendimento. L’di Flavio Cobolli ...

Umberto Rianna , responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto dellaNapoli Cup by Arnone. E' uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che da tempo ...184 del mondo), sconfitto dall'allievo di Vincenzocon il punteggio di 6 - 4, 7 - 5. Soffre e non poco il ligure, che viene a capo del tedesco Jan - Lenard Struff con una prova di forza ...Vincenzo Santopadre è in visita allo Sporting Poseidon, dove è in corso di svolgimento il challenger Atp 80 di tennis, in occasione del derby tutto italiano dei quarti tra Flavio Cobolli e Lorenzo Giu ...È arrivato allo Sporting Poseidon, dove è in corso di svolgimento il challenger Atp 80 di tennis, poco prima di mezzogiorno. Una visita a sorpresa per sedersi sugli spalti del centrale di Ercolano (Na ...