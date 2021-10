Tennis, nuovo best ranking per Jannik Sinner da lunedì 18 ottobre: l’azzurro sempre più vicino alla top-10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un premio di consolazione? Lo si potrebbe definire così. Di sicuro, Jannik Sinner a partire da lunedì 18 ottobre potrà festeggiare un miglioramento nella sua classifica mondiale, nonostante l’amara sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. l’azzurro infatti guadagnerà la posizione n.13 del mondo, certificando quello che è il suo 62° best ranking ritoccato nella propria carriera. Un cambiamento frutto sia della qualificazione di Jannik al turno nel 1000 californiano che per quanto ha fatto il canadese Denis Shapovalov (fuori al terzo turno) che prima dell’appuntamento negli States precedeva l’altoatesino in classifica. Una situazione che si è venuta a creare per via delle ‘scadenze’ di Shapovalov in relazione ai risultati del ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un premio di consolazione? Lo si potrebbe definire così. Di sicuro,a partire da18potrà festeggiare un miglioramento nella sua classifica mondiale, nonostante l’amara sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells.infatti guadagnerà la posizione n.13 del mondo, certificando quello che è il suo 62°ritoccato nella propria carriera. Un cambiamento frutto sia della qualificazione dial turno nel 1000 californiano che per quanto ha fatto il canadese Denis Shapovalov (fuori al terzo turno) che prima dell’appuntamento negli States precedeva l’altoatesino in classifica. Una situazione che si è venuta a creare per via delle ‘scadenze’ di Shapovalov in relazione ai risultati del ...

