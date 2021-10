Tennis, Novak Djokovic potrebbe esserci per le Finals: Jannik Sinner in pericolo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultima apparizione di Novak Djokovic in un torneo ATP risale ormai a più di un mese fa, ovvero a quel 12 settembre in cui il serbo mancò clamorosamente il Grande Slam a causa della sconfitta contro il russo Daniil Medvedev nella finale degli Us Open. Da lì in poi il numero uno al mondo ha deciso di prendersi un momento di pausa e le voci di un suo possibile forfait per le ATP Finals di Torino si sono fatte sempre più insistenti. Proprio oggi però, il media serbo Kurir ha affermato che probabilmente Djokovic scenderà ancora in campo in questo 2021 per terminare senza patemi la stagione in testa alla classifica ATP. Secondo quanto riportato dallo stesso Kurir, la notizia bomba arriva dall’ufficio stampa del numero 1 al mondo. Sembrano dunque trovare conferma le parole di ieri di Sasa Ozmo, giornalista sportivo molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultima apparizione diin un torneo ATP risale ormai a più di un mese fa, ovvero a quel 12 settembre in cui il serbo mancò clamorosamente il Grande Slam a causa della sconfitta contro il russo Daniil Medvedev nella finale degli Us Open. Da lì in poi il numero uno al mondo ha deciso di prendersi un momento di pausa e le voci di un suo possibile forfait per le ATPdi Torino si sono fatte sempre più insistenti. Proprio oggi però, il media serbo Kurir ha affermato che probabilmentescenderà ancora in campo in questo 2021 per terminare senza patemi la stagione in testa alla classifica ATP. Secondo quanto riportato dallo stesso Kurir, la notizia bomba arriva dall’ufficio stampa del numero 1 al mondo. Sembrano dunque trovare conferma le parole di ieri di Sasa Ozmo, giornalista sportivo molto ...

