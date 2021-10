Tempesta d'amore, anticipazioni 15 ottobre: l'ira di Shirin (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Tempesta d'amore si continuerà a porre l'accento sulle lotte di potere e le grandi passioni, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 15 ottobre. Innanzitutto, Erik presserà Werner e Robert affinché prendano una decisione circa l'affare dell'hotel termale. Il progetto, infatti, è saltato quando Maja ha inviato in forma anonima la foto di Ariane e Vogt in atteggiamenti intimi dimostrando che l'uomo è in combutta con la dark lady. Christoph, in particolare, ha subito sospettato che tra la Kalenberg ed Erik ci sia un'alleanza e, oltre ad essersi tirato fuori dall'affare, ha anche ingaggiato Schulz junior affinché spii la coppia. Il ragazzo ha installato una cimice nella stanza di Ariane per controllare i suoi movimenti e scoprire finalmente se lei ed Erik hanno una relazione. Intanto, Max comincerà a provare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad'si continuerà a porre l'accento sulle lotte di potere e le grandi passioni, come rivelano ledi oggi, venerdì 15. Innanzitutto, Erik presserà Werner e Robert affinché prendano una decisione circa l'affare dell'hotel termale. Il progetto, infatti, è saltato quando Maja ha inviato in forma anonima la foto di Ariane e Vogt in atteggiamenti intimi dimostrando che l'uomo è in combutta con la dark lady. Christoph, in particolare, ha subito sospettato che tra la Kalenberg ed Erik ci sia un'alleanza e, oltre ad essersi tirato fuori dall'affare, ha anche ingaggiato Schulz junior affinché spii la coppia. Il ragazzo ha installato una cimice nella stanza di Ariane per controllare i suoi movimenti e scoprire finalmente se lei ed Erik hanno una relazione. Intanto, Max comincerà a provare ...

Advertising

_facitmstaquiet : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte f… - asiasinasce : @dobrevsunicorns @iosonoestanca Tieni ti do questo colpo di grazia, lui forse deve rifare la sintonizzazione dei ca… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: VANESSA e MAX, storia al capolinea? E arriva ELSA… -