Tappa “Coppa Dei Templi” del 8° Trofeo Costa D’Amalfi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “dei”: partirà da Paestum, in grande stile, la conclusione della stagione 2021 della Scuderia, L’associazione sportiva salernitana, darà vita ad una entusiasmante giornata agonistica partendo dagli scavi dell’antica Poseidonia all’insegna di un’autentica passione motoristica. La splendida location deidi Paestum, la voglia di rivedersi e di stare insieme dopo i mesi di ferma dovuta a questa brutta pandemia che ha colpito l’intero mondo, sono gli ingredienti che miscelati con il fascino di vetture fantastiche, finalmente fuori dai garages, daranno il via alla . Il successo della “dei”, la cui manifestazione augurale risale al 2013, a cura dell’Associazione Automobilistica Salernitana, protagonista nel panorama radunistico ...

... oltre alle migliori partite diItalia". "Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta unaimportante nel nostro ...... dei playoff e dei playout, oltre alle migliori partite diItalia . A disposizione anche un ...la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una...Federico Pellegrino è pronto a disputare la stagione che lo porterà ad affrontare la sua terza Olimpiade in carriera, dopo il debutto di Sochi 2014 e l'argento di Pyeongchang 2018 nella sprint in tecn ...LIVORNO. Il filo azzurro, in casa Livorno Aquatics, riparte con la convocazione di Vittoria Becuzzi per la Mediterranean Cup, in programma dal 15 al 17 ottobre a Belgrado. Per la velocista livornese, ...