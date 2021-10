Tapiro ad Ambra | Striscia la Notizia replica alle critiche della ministra Bonetti | «Doppiopesismo»

(Di venerdì 15 ottobre 2021)adAngiolini Ild’oro adAngiolini è riuscito a diventare persino un caso istituzionale. A commento del servizio mandato in onda dala, e accusato di scarsa sensibilità nei confrontishowgirl tradita da Maxgri, è intervenuta addirittura laper le Pari opportunità e la Famiglia, Elena. “Si è scelto di andare dalla donna e non dall’uomo“, ha detto l’esponente di governo a Radio Capital, aggiungendo che “la spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso non deve mai essere fatta“. Ladinon si è attendere. In una nota, scritta sarcasticamente a nome dello stesso, la ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - AngeloCivico : RT @GalantoMassimo: Il tapiro d'oro ha ragione ?? #Striscialanotizia #Ambra - biancoandrea89 : Che poi la cosa rilevante del tapiro d'oro dato ad Ambra, non è la poca delicatezza dell'inutile staffelli o il ses… -

Si è addirittura soffermata sulconsegnato da Striscia la Notizia adAngiolini dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri : 'È una vicenda che riguarda la vita privata, ...... una delle più famose e longeve del tg satirico, nonostante le critiche giunte per quello adAngiolini. Un passo falso per molti, cattivo gusto per tanti ma Antonio Ricci non metterà il...L’attrice commossa per la solidarietà dei fans dopo l’addio con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri diventato pubblico.In una nota, scritta sarcasticamente a nome dello stesso tapiro, la trasmissione di Antonio Ricci ha risposto alla ministra Bonetti, accusandola di “ doppiopesismo “. si legge nel comunicato di Strisc ...