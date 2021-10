Tapiro ad Ambra Angiolini | Striscia la Notizia rompe il silenzio sulla polemica | il video retroscena

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ild’Oro adcontinua a far discutere: la consegna del “premio” all’ormai ex compagna di Massimiliano Allegri ha sollevato accuse di pessimo gusto e misoginia nei confronti di Valerio Staffelli e del tg satirico, che avrebbe preferito accanirsivittima piuttosto che sul “carnefice”. Dopo l’intervento del Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, a rispondere ora sono i diretti interessati.la, ilsulquestionelanelle scorse ore si sono espresse molte donne, tutte vicine alla ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - giuli56699509 : RT @Artemisthea84: Non mi sorprende il tapiro a #Ambra, mi sorprende che ci sia qualcuno che guarda ancora #Striscialanotizia e canale 5 - Lucia_GD : RT @darveyfeels_: Pensa essere talmente c3sso da tradire una dea come Ambra Angiolini ed essere un programma di m3rda da consegnarle un tap… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro Ambra

dopo il tradimento, la Lucarelli contro Striscia la NotiziaStriscia la notizia, Vanessa Incontrada nella bufera per il casoAngiolini: la decisione drastica Il casoAngiolini e deld'oro ricevuto a causa della rottura con Massimiliano Allegri, potrebbe segnare una vera e propria rottura degli equilibri televisivi di Striscia la notizia. L'aura ...Il Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini continua a far discutere: la consegna del “premio” all’ormai ex compagna di Massimiliano Allegri ha sollevato accuse di pessimo gusto e misoginia nei confronti di Va ...Dopo le polemiche per la consegna del premio satirico alla showgirl, Striscia pubblica un filmato in cui la donna accetta di fermarsi per le riprese e sta al gioco. Antonio Ricci: "Moralisti hanno pon ...