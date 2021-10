Tamponi, Rasi: “Attendibili solo per 8 ore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giusto il Green pass, giusto sanzionare chi non si adegua. Però sono fiducioso, si possono convincere ancora tante persone”. Non dispera il microbiologo Guido Rasi, ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Si può ancora considerare l’ipotesi di estendere la validità del tampone da 48 a 72 ore per agevolare i lavoratori nell’accesso al certificato? “Alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico. Non è la scienza che può decidere né la politica ma il virus. Il Sars-CoV-2 ha i suoi tempi. Se io mi contagio, ad un certo punto scatta la replicazione virale. Una singola particella ne può produrre fino a 100.000 in 5 ore. Questo significa che una persona negativa all’inizio della giornata può a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giusto il Green pass, giusto sanzionare chi non si adegua. Però sono fiducioso, si possono convincere ancora tante persone”. Non dispera il microbiologo Guido, ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Si può ancora considerare l’ipotesi di estendere la validità del tampone da 48 a 72 ore per agevolare i lavoratori nell’accesso al certificato? “Alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico. Non è la scienza che può decidere né la politica ma il virus. Il Sars-CoV-2 ha i suoi tempi. Se io mi contagio, ad un certo punto scatta la replicazione virale. Una singola particella ne può produrre fino a 100.000 in 5 ore. Questo significa che una persona negativa all’inizio della giornata può a ...

Advertising

Corriere : «Tamponi validi 72 ore? No, attendibili solo per 8 ore» - Corriere : «Tamponi validi 72 ore? No, attendibili solo per 8 ore» - EneaMelandri : RT @WRicciardi: «Tamponi validi 72 ore? No, attendibili solo per 8 ore» - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Guido Rasi: 'I tamponi? Attendibili solo per 8 ore' - FedericaCalvia : RT @WRicciardi: «Tamponi validi 72 ore? No, attendibili solo per 8 ore» -