Tamponi gratis: sconti per le aziende. L'ipotesi al vaglio del Governo Draghi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi è il giorno clou, ossia quello dell'introduzione ufficiale dell'obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori. Tuttavia circa il nodo Tamponi, la situazione è ancora in alto mare. Infatti, si cerca un accordo sul punto, e l'Esecutivo guidato da Mario Draghi starebbe valutando di offrire aiuti alle aziende sui costi. Vero è però che non vi saranno Tamponi gratuiti da qui alle prossime settimane: anche in questo si sostanzia il no al rinvio dell'obbligo di Green pass. Si tratta della linea dettata dallo stesso Premier, che sull'argomento è inamovibile. Egli infatti difende la scelta del Governo, di introdurre il Green pass nei luoghi di lavoro. Ma è anche vero che il no ai Tamponi gratis è legato al fatto che, altrimenti, verrebbe ...

RobertoBurioni : Io tra i condoni fiscali e i tamponi gratis ci vedo una cosa in comune: compiacenza dello stato nei confronti chi n… - CarloCalenda : Oggi destra populista e 5S si ritrovano sulla richiesta di tamponi gratis per i non vaccinati. Ieri sul no alla ven… - lorepregliasco : 'Tamponi gratis' non esistono. Esistono tamponi pagati con il denaro pubblico, cioè con le nostre tasse. Personalme… - claudio_89_ : RT @ImolaOggi: Il troll ultravax: ''no tamponi gratis perchè li pagherebbero i contribuenti'' - Perchè, i 'vaccini' CHI LI PAGA? - Carlott92492073 : RT @GeMa7799: Esatto, dobbiamo svegliarci, non è una questione di green pass o di tamponi gratis, sono in ballo la nostra libertà e diritti… -