Tampone gratis per chi prenota il vaccino in farmacia. L'iniziativa di Federfarma (Di venerdì 15 ottobre 2021) In farmacia sarà possibile sottoporsi ad un Tampone gratuito per chi contestualmente ha prenotato la somministrazione del vaccino. L’iniziativa è stata annunciata da Federfarma, che ha invitato le farmacie associate che garantiscono la vaccinazione a “proporre ai cittadini che chiedono un Tampone antigenico rapido di sottoporsi alla vaccinazione, prenotandone contestualmente la somministrazione”. “Anche perché – spiega Federfarma – il farmacista, grazie alla sua professionalità ed esperienza, è in grado di stabilire una relazione di fiducia, basata sull’ascolto e sull’informazione chiara e puntuale, che aiuta la persona dubbiosa ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti della vaccinazione, abbandonando le false suggestioni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Insarà possibile sottoporsi ad ungratuito per chi contestualmente hato la somministrazione del. L’è stata annunciata da, che ha invitato le farmacie associate che garantiscono la vaccinazione a “proporre ai cittadini che chiedono unantigenico rapido di sottoporsi alla vaccinazione,ndone contestualmente la somministrazione”. “Anche perché – spiega– il farmacista, grazie alla sua professionalità ed esperienza, è in grado di stabilire una relazione di fiducia, basata sull’ascolto e sull’informazione chiara e puntuale, che aiuta la persona dubbiosa ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti della vaccinazione, abbandonando le false suggestioni ...

