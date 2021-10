(Di venerdì 15 ottobre 2021)di, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, in onda venerdì 15 ottobre alle ore 21.25. Ottimo bilancio finora con dati in crescita rispetto al 2020 e vittoria della serata. Oltre 4,2 milioni di telespettatori lo scorso venerdì con il 21,84%, battendo nettamente il GF Vip fermo a 2,6 milioni con il 17,00%. La quartaè stata vinta da Pierpaolo Pretelli grazie a una magistrale interpretazione di Clementino. A seguire, Dennis Fantina-Fausto Leali e Deborah Johnson-Diana Ross. La classifica provvisoria, al giro di boa stagionale, vede in testa quest’ultima, al secondo posto Francesca Alotta e al terzo Dennis Fantina. Nelle esibizioni dellai 13 ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - elefantino_ : RT @teampretelli: Manca sempre meno alla nuova puntata di Tale e Quale Show ?? Buona fortuna Pier ???? #pierpaolopretelli #taleequaleshow #p… - bubinoblog : TALE E QUALE SHOW, QUINTA PUNTATA: IRAMA, ORNELLA VANONI E HEATHER PARISI TRA LE STAR IMITATE -

Ultime Notizie dalla rete : TALE QUALE

I 5S scaricano Conte Evidentemente Conte non ha chissàconoscenza delle realtà territoriali. ... L'ira verso il Partito democratico èda spingerli a votare il candidato in quota Fratelli d'...Fa il punto su questi sforzi un lungo articolo di Bloomberg nelsi sottolinea come, in realtà,... "Fino a quando il modello di business non cambierà in modoche le persone non siano più ...I Gemelli di Guidonia sono una delle sorprese di Tale e Quale Show , il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, il programma condotto da ...Tale e Quale Show 2021: le imitazioni di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1. Scopri di più, tutte le informazioni ...