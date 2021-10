Tale e Quale Show 11, quinta puntata: trionfano i Gemelli di Guidonia nei panni dei New Trolls. Ecco come si sono posizionati Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando (Di sabato 16 ottobre 2021) Si è appena conclusa la quinta puntata di Tale e Quale Show, come sempre andata in onda su Rai 1. Il programma condotto da Carlo Conti ha tra i suoi protagonisti undici personaggi del mondo dello spettacolo che si mettono alla prova imitando diversi artisti del mondo della musica. Dopo la vittoria di Pierpaolo Pretelli della scorsa puntata, la giuria di Tale e Quale Show – composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme – ha decretato il vincitore di questa quinta puntata. Il preferito è stato Pretelli ha convinto quasi tutta la giuria con la sua imitazione di Irama. Federica Nargi si è calata ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 ottobre 2021) Si è appena conclusa ladisempre andata in onda su Rai 1. Il programma condotto da Carlo Conti ha tra i suoi protagonisti undici personaggi del mondo dello spettacolo che si mettono alla prova imitando diversi artisti del mondo della musica. Dopo la vittoria didella scorsa, la giuria di– composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme – ha decretato il vincitore di questa. Il preferito è statoha convinto quasi tutta la giuria con la sua imitazione di Irama. Federica Nargi si è calata ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - IsaeChia : #TaleeQualeShow 11, quinta puntata: trionfano i Gemelli di Guidonia nei panni dei New Trolls. Ecco come si sono pos… - Alex50551675 : RT @Babbalei1: Lo organizziamo o no un bus per tale e quale per tutto il fandom o dobbiamo vivere nel medioevo ? #prelemi -