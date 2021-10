Supplente ATA “covid” non è di serie B: non è stato assunto solo per le pulizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Supplenze ATA cosiddette "covid": sono supplenze temporanee, al momento con scadenza del contratto il 30 dicembre. Quali mansioni spettano al profilo di collaboratore scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Supplenze ATA cosiddette "": sono supplenze temporanee, al momento con scadenza del contratto il 30 dicembre. Quali mansioni spettano al profilo di collaboratore scolastico. L'articolo .

