Supercoppa Italiana, gli arabi offrono 200 milioni. E cambia il format: 'Semifinali e finale' (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prossima Supercoppa Italiana potrebbe essere diversa e ispirarsi a quella spagnola. L'arabia Saudita offre 200 milioni per portare nella penisola araba la Supercoppa Italiana per i prossimi 6 anni, ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prossimapotrebbe essere diversa e ispirarsi a quella spagnola. L'a Saudita offre 200per portare nella penisola araba laper i prossimi 6 anni, ...

Advertising

DiMarzio : #Supercoppa - Dall'Arabia Saudita pronti a investire 200 milioni nella competizione, puntando a cambiare il format - goal : Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? Worl… - forumJuventus : CdS: 'Supercoppa Italiana. Juventus e Inter contro la Lega. I club vogliono giocarla a Ryad, la Lega propone Roma o… - PAPLURA : RT @_ThousandN: La Supercoppa italiana il 5 gennaio col rinvio di Juve-Napoli per accontentare De Laurentiis senza africani mi sembra una d… - Elisaerre19 : RT @CalcioFinanza: L'Arabia Saudita vuole ospitare una nuova Supercoppa italiana in stile final four: pronti 200 milioni per la Serie A htt… -