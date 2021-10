Supercoppa Italiana | Arabia Saudita pronta a investire 200 milioni ma vuole un nuovo format

Advertising

DiMarzio : #Supercoppa - Dall'Arabia Saudita pronti a investire 200 milioni nella competizione, puntando a cambiare il format - forumJuventus : CdS: 'Supercoppa Italiana. Juventus e Inter contro la Lega. I club vogliono giocarla a Ryad, la Lega propone Roma o… - goal : Paul Pogba's medal collection: ???????? Serie A ???? Coppa Italia ???? Supercoppa Italiana ?? EFL Cup ?? Europa League ?? Worl… - junews24com : Supercoppa Italiana, Arabia Saudita pronta a investire 200 milioni ma ad una condizione - - juperikizi : RT @DaniloServadei: A caso spostiamo la Supercoppa Italiana a Milano, in casa della vincitrice dello scudetto (mai fatto in 9 anni) e sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Dopo le due edizioni già ospitate, relative alla stagioni 2017/18 e 2018/19, l'Arabia Saudita aspetta un'altra: secondo l'accordo firmato tra la Lega Serie A e le istituzioni di Riyad, infatti, sono le tre finali che dovranno tenersi in uno stadio del regno entro il 2023. Non si sa ancora ...Alla vigilia di un nuovo turno di campionato, tema caldo per il calcio italiano è il quando e il dove si disputerà la prossima edizione dell a. Ad oggi infatti non è stata resa nota alcuna indicazione sulla data e il luogo per il big match che vedrà confrontarsi Juventus e Inter , ovvero la vincitrice dell'ultima Coppa ...Continua a far discutere la questione Supercoppa italiana, stavolta per una proposta proveniente dall'Arabia Saudita: un torneo a quattro squadre come succede già in Spagna ...L'Arabia Saudita continua a mostrare grande interesse nei confronti del prodotto calcio italiano: novità in vista per la Supercoppa ...