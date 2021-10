Superbike | risultati FP1 GP Argentina | Toprak Razgatlioglu subito leader | Rea 3°

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Razgatl?o?lu inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Gran Premio d’, penultimo atto del Mondiale2021. Il turco di Yamaha svetta nella prima sessione di prove libere infliggendo cinque decimi di distacco ai più immediati inseguitori. Dopo un ritardo di 30 minuti a causa della tanta sabbia in pista, trasportata dal vento nella giornata di ieri, il week-end si è aperto con un ottimo passo da parte del turcoRazgatl?o?lu (Yamaha) in 1.39.957. I tempi si sono presto abbassati con il #54 del gruppo che è rimasto in vetta in 1.39.178 con 174 millesimi di scarto su Jonathan Rea (Kawasaki). I due pretendenti per il titolo si sono contesi il primato negli ultimi minuti con il turco che ha avuto la meglio in 1.38.524. Terzo posto finale per Rea che nell’ultimo passaggio cronometrato ...