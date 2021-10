Superata quota 85% della platea vaccinabile. Nell’ultima settimana somministrate 1,2 milioni di dosi. L’Italia supera Francia e Germania per numero di vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell’ultima settimana sono state iniettate 1.208.156 dosi di vaccino anti-Covid. Il dato è in aumento di 127.657 unità rispetto alla settimana precedente, quando ne erano state somministrate 1.080.499. È quanto emerge dal report settimanale (qui i dati) della struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero pari all’85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021)sono state iniettate 1.208.156di vaccino anti-Covid. Il dato è in aumento di 127.657 unità rispetto allaprecedente, quando ne erano state1.080.499. È quanto emerge dal reportle (qui i dati)struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Sono circa 46le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, unpari all’85,26%, costituita dagli over 12. Icompleti (con due) sono invece 43,64, pari a circa l’81%. Iltotale di ...

