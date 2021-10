Su Twitter spopola #portualidiTrieste Ma gli utenti si dividono | ' Basta ricatti | andate a lavorare'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È 'portualidiTrieste' uno degli hashtag più popolari suin Italia in queste ore, con migliaia diimpegnati a twittare e a commentare gli eventi in corso al porto di Trieste. La piazza ...

È 'portualidiTrieste' uno degli hashtag più popolari suin Italia in queste ore, con migliaia di utenti impegnati a twittare e a commentare gli eventi in corso al porto di Trieste. La piazza virtuale appare spaccata tra sostenitori della protesta e ...LA CULTURA Canzone napoletana, il Trianon apre la Stanza delle Meraviglie SOCIETà Perchésul'emoji della bandiera rossa... Ubicato sulla collina di Lettere il Castello fu edificato ...È «portualidiTrieste» uno degli hashtag più popolari su Twitter in Italia in queste ore, con migliaia di utenti impegnati a twittare e a commentare gli eventi in corso ...«Non si sa quanto durerà la protesta» spiega Fabio Tuiach, un omone alto quasi due metri che si aggira all’ingresso con un megafono al collo «Sono contraria al Green Pass e rispetto la protesta - spie ...