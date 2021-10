Striscia la notizia, tapiro a Ambra: Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada, il duro attacco (Di venerdì 15 ottobre 2021) Negli ultimi due anni non sembra esserci pace per Striscia la notizia: il TG satirico di Canale 5 è spesso oggetto di grosse polemiche. L’ultima riguarda il tapiro consegnato ad Ambra Angiolini da parte di Valerio Staffelli dopo la sua rottura con Massimiliano Allegri. A intervenire a favore dell’attrice è arrivata anche Selvaggia Lucarelli che… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Negli ultimi due anni non sembra esserci pace perla: il TG satirico di Canale 5 è spesso oggetto di grosse polemiche. L’ultima riguarda ilconsegnato adAngiolini da parte di Valerio Staffelli dopo la sua rottura con Massimiliano Allegri. A intervenire a favore dell’attrice è arrivata ancheche… L'articolo proviene da City Roma News.

StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - repubblica : Ambra Angiolini-Allegri, la battaglia delle donne contro Striscia la notizia: 'Perche' il tapiro a lei e non a lui?' - CGlonfoni : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Troupe di “Striscia la notizia” aggredita da troupe de “Le Iene” - di @ESettembrini - legenrehumain : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Troupe di “Striscia la notizia” aggredita da troupe de “Le Iene” - di @ESettembrini - andrewsword2 : RT @ferrazza: Peccato, perché - prima di Ambra - Striscia la Notizia mi era sembrato un programma così perbene. -