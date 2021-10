Stretta sulla sicurezza del lavoro, soldi per ecobonus e reddito di cittadinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quello che arriverà oggi in Consiglio dei ministri sarà un super decreto, un provvedimento unico che conterrà sia le misure fiscali sia il rifinanziamento sino a fine anno della cassa Covid, e pure le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro illustrate ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi ai sindacati. Un pacchetto corposo, che di fatto è un anticipo della prossima legge di bilancio, che punta a dare «più ossigeno» – come ha spiegato Draghi durante la cabina di regia di ieri – a famiglie, lavoratori e imprese. Oltre agli interventi per contrastare le morti sul lavoro, accolti con «soddisfazione» dai leader di Cgil, Cisl e Uil, e una nuova proroga per le scadenze col fisco, nel nuovo decretone entreranno una serie di proposte messe a punto dal ministro del lavoro Andrea Orlando per rifinanziare ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quello che arriverà oggi in Consiglio dei ministri sarà un super decreto, un provvedimento unico che conterrà sia le misure fiscali sia il rifinanziamento sino a fine anno della cassa Covid, e pure le nuove normesulillustrate ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi ai sindacati. Un pacchetto corposo, che di fatto è un anticipo della prossima legge di bilancio, che punta a dare «più ossigeno» – come ha spiegato Draghi durante la cabina di regia di ieri – a famiglie, lavoratori e imprese. Oltre agli interventi per contrastare le morti sul, accolti con «soddisfazione» dai leader di Cgil, Cisl e Uil, e una nuova proroga per le scadenze col fisco, nel nuovo decretone entreranno una serie di proposte messe a punto dal ministro delAndrea Orlando per rifinanziare ...

