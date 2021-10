Stress e ansia da Pandemia possono ostacolare il legame madre-bambino (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’equilibrio psicofisico di una mamma che ha appena partorito è fondamentale per avere la giusta connessione emotiva con il bambino appena nato ma, quando Stress e ansia prendono il sopravvento questo legame madre-bambino può risultare difficile da creare, specie in una situazione di forte disagio come può essere la Pandemia. Dato l’elevato numero di casi di neomamme con sintomi di depressione e ansia dovuti all’impatto psicologico della Pandemia da Covid, un team di ricercatori del Brigham and Women’s Hospital ha condotto uno studio sul rapporto madre-figlio per indagare sulle vere motivazioni di fondo. Bonding neonatale, come favorirlo? L'abbiamo chiesto all'ostetrica , lo studio Lo ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’equilibrio psicofisico di una mamma che ha appena partorito è fondamentale per avere la giusta connessione emotiva con ilappena nato ma, quandoprendono il sopravvento questopuò risultare difficile da creare, specie in una situazione di forte disagio come può essere la. Dato l’elevato numero di casi di neomamme con sintomi di depressione edovuti all’impatto psicologico dellada Covid, un team di ricercatori del Brigham and Women’s Hospital ha condotto uno studio sul rapporto-figlio per indagare sulle vere motivazioni di fondo. Bonding neonatale, come favorirlo? L'abbiamo chiesto all'ostetrica , lo studio Lo ...

