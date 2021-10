Strategiche per il territorio e la filiera: ecco le 14 nuove “Imprese Vincenti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altre quattordici aziende sono diventate “Imprese Vincenti” perché giudicate Strategiche per la vitalità della filiera produttiva di appartenenza e per l’impatto che hanno sul proprio contesto territoriale, capaci di affrontare la crisi insieme ai propri fornitori e di recuperare posizioni sul mercato facendo sistema. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altre quattordici aziende sono diventate “” perché giudicateper la vitalità dellaproduttiva di appartenenza e per l’impatto che hanno sul proprio contesto territoriale, capaci di affrontare la crisi insieme ai propri fornitori e di recuperare posizioni sul mercato facendo sistema.

Advertising

TgrRaiFVG : .@PortodiTrieste, stop confermato. D'Agostino: se a oltranza, mi dimetto. Il presidente dell'Authority interviene n… - antoniomariana6 : @GiovaQuez Ci sono minoranze che se organizzate diventano strategiche per il Paese. Portuali e trasportatori lo son… - mirkomussetti : @AndreaColandrea Se la Romania non interviene con gas proprio a prezzi ribassati, sarà un vero problema. La Moldova… - motroni_a : Le priorità strategiche @eiopa_europa_eu per il 2022 - FLampunio : RT @aprosopos_: @apeirvn in effetti i tempi coincidono, sono stati ineccepibili su questo come in altre scelte strategiche. Dunque 1-il vac… -