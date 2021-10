Star in the Star, Loredana Bertè vince la prima edizione. Ecco chi si nascondeva sotto la maschera (Di venerdì 15 ottobre 2021) È terminata la prima edizione di Star in the Star, il talent show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Anticipata da numerose polemiche per la somiglianza con i programmi Rai Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, la trasmissione non ha convinto né la critica né il pubblico, tanto che lo stesso Pier Silvio Berlusconi era intervenuto per fare chiarezza. Sempre sotto i 2 milioni di ascoltatori e con uno share che oscillava tra il 10% e l’11%, il talent potrebbe non esser riproposto l’anno prossimo. Le sfide di questa edizione sono andate avanti e, durante la finale di ieri 14 ottobre, è stato decretato il vincitore. Anzi, la vincitrice. In finalissima, di fronte ai tre giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) È terminata ladiin the, il talent show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Anticipata da numerose polemiche per la somiglianza con i programmi Rai Tale e Quale Show e Il Cantanteto, la trasmissione non ha convinto né la critica né il pubblico, tanto che lo stesso Pier Silvio Berlusconi era intervenuto per fare chiarezza. Semprei 2 milioni di ascoltatori e con uno share che oscillava tra il 10% e l’11%, il talent potrebbe non esser riproposto l’anno prossimo. Le sfide di questasono andate avanti e, durante la finale di ieri 14 ottobre, è stato decretato il vincitore. Anzi, la vincitrice. In finalissima, di fronte ai tre giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, si sono ...

