"Star in the Star", in finale trionfa Loredana Bertè: ecco chi si cela dietro la maschera (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prima edizione di Star in the Star è giunta al termine. Lo show, che ha debuttato per la prima volta in Italia con Ilary Blasi al timone, si è concluso prima del previsto. La trasmissione, infatti, non ha ricevuto il successo sperato in termini di ascolti e gli autori del programma hanno così optato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

