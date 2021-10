Star in the star: chi ha vinto ieri? Chi erano Lady Gaga, Michael Jackson, Mina e Loredana Bertè? VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) ieri sera, giovedì 14 ottobre, è andata in onda la finale di star in the star, il game show musicale condotto da Ilary Blasi: scopriamo chi ha vinto e chi si nascondeva dietro la maschera dei finalisti Lady Gaga, Michael Jackson, Mina, e Loredana Berte! Leggi anche: Gf VIP, Raffaella Fico lite: perché Soleil le ha lanciato... Leggi su donnapop (Di venerdì 15 ottobre 2021)sera, giovedì 14 ottobre, è andata in onda la finale diin the, il game show musicale condotto da Ilary Blasi: scopriamo chi hae chi si nascondeva dietro la maschera dei finalisti, eBerte! Leggi anche: Gf VIP, Raffaella Fico lite: perché Soleil le ha lanciato...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021: Star in the star, Fino all’ultimo battito, The good doctor, X Factor, dati Audi… - zazoomblog : Star in the star: finale ieri: chi era Mina? VIDEO eliminati secondo posto - #star: #finale #ieri: #Mina? #VIDEO - angiuoniluigi : RT @fanpage: Era lei a nascondersi dietro la maschera di Loredana Berté, Syria vince la prima edizione di #StarInTheStar - infoitcultura : Star in the star, la confessione inaspettata del giudice: “E’ stata la mia amante” | Gelo in studio - fanpage : Era lei a nascondersi dietro la maschera di Loredana Berté, Syria vince la prima edizione di #StarInTheStar -