Spezia-Salernitana | Thiago Motta | “Provedel titolare | Maggiore e Kovalenko disponibili”

"Abbiamo preparato la partita in più modi, pensando a se c'è Ribery o no. L'abbiamo preparata non solo pensando ad un singolo, seppur importante, ma pensando ad una squadra difficile da affrontare". Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, valida per l'ottava giornata della Serie A 2021/2022. La preparazione non regolare può essere una delle ragioni per i numerosi infortuni: "Può essere, ci sono ragioni e una può essere quella. Di chi ha iniziato la preparazione con noi in pochi si sono fatti male. Non solo da noi ci sono gli infortunati". Sulla Salernitana: "Sappiamo che sono pericolosi, in contropiede possono creare problemi. Giocando noi in casa ci dobbiamo prendere la responsabilità di vincere. Sappiamo che ci potranno ...

