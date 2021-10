Spalletti | rubata l' auto a Napoli | il furto della sua Panda davanti all' hotel dove vive

Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - gilnar76 : Napoli, disavventura per Spalletti: rubata la macchina al tecnico #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ImpieriFilippo : RT @FBiasin: 'Rubata la Panda di #Spalletti'. È bello credere che si tratti di una vecchia Sisley 4x4, ovvero una delle auto più belle mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti rubata

era rientrato tardi giovedì sera e aveva evitato di parcheggiare in garage preferendo il piccolo slargo all'esterno dell'albergo., il furto davanti l'hotel: alle 8 la brutta ...Autoper Luciano, tecnico del Napoli. L'allenatore aveva parcheggiato la Panda che sta usando a Napoli in corso Vittorio Emanuele all'esterno dell'hotel Britannique, dove sta attualmente ...Altra disavventura in casa Napoli: dopo il furto ai danni di Demme, infatti, anche il tecnico Luciano Spalletti si è visto sottrarre la sua automobile ...Non è un periodo fortunato per le auto dei calciatori e dell'allenatore del Napoli. Dopo l'auto rubata a Spalletti, una Panda, l'edizione online del Corriere dello Sport segnala anche il furto della F ...