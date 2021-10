Spagna: Mbappé vuole il Real e non rinnoverà con il Psg (Di venerdì 15 ottobre 2021) Kylian Mbappé non rinnoverà con il Paris Saint-Germain “nemmeno per tutto l’oro del mondo”. Ne è sicuro il sito del quotidiano spagnolo As, citando fonti vicine all’attaccante francese obiettivo di mercato del Real Madrid. In Spagna sono molto sereni sulla vicenda Mbappé, nonostante Le Parisien, quotidiano strettamente legato al PSG, assicuri che il club francese procederà ad un aumento di capitale di 171 milioni di euro per alleviare le perdite causate dalla crisi per il COVID-19, e per cercare di convincere Mbappé a rinnovare il contratto in scadenza a fine anno, a fonti consultate da AS affermano che “Mbappé ha preso una decisione e il denaro è il minimo. La sua decisione è stata presa da molto tempo e nulla la cambierà. vuole vincere con il Madrid ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Kyliannoncon il Paris Saint-Germain “nemmeno per tutto l’oro del mondo”. Ne è sicuro il sito del quotidiano spagnolo As, citando fonti vicine all’attaccante francese obiettivo di mercato delMadrid. Insono molto sereni sulla vicenda, nonostante Le Parisien, quotidiano strettamente legato al PSG, assicuri che il club francese procederà ad un aumento di capitale di 171 milioni di euro per alleviare le perdite causate dalla crisi per il COVID-19, e per cercare di convincerea rinnovare il contratto in scadenza a fine anno, a fonti consultate da AS affermano che “ha preso una decisione e il denaro è il minimo. La sua decisione è stata presa da molto tempo e nulla la cambierà.vincere con il Madrid ...

Benzema: "Pallone d'Oro? Ci pensiamo tutti da bambini, se ci sono vicino è grazie alla squadra" Dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale è stato un lavoro molto duro, fisicamente e mentalmente" Milano 10/10/2021 - Uefa Nations League / Spagna - Francia / foto Uefa/Image Sport nella foto:

