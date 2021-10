Spaccio di stupefacenti nell’agro nocerino-sarnese | arrestato pusher

(Di venerdì 15 ottobre 2021) PAGANI – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno haun uomo di Pagani (SA), trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina. L’intervento è scaturito da un’indagine condotta dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore su un presunto traffico di droga, che avrebbe avuto luogo in un complesso residenziale della medesima cittadina dell’Agro. Nel mirino delle Fiamme Gialle è così finito un pregiudicato di 59 anni che, in occasione di un apposito sopralluogo, alla vista dei militari, si è subito mostrato in evidente stato di agitazione. Insospettiti, gli investigatori hanno quindi proceduto alla perquisizione della sua abitazione, scoprendo, nascoste nella soffitta, quasi 100 dosi di sostanza stupefacente – poi risultata cocaina – già preconfezionate e pronte per la vendita, per un ...

poliziadistato : Catanzaro, operazione antidroga di #PoliziadiStato e #Carabinieri 21 gli arrestati che avevano costituito associazi… - AgrigentoTv : E’ stato riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti, la polizia lo porta in carcere - isNews_it : Viola i domiciliari, 27enne accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti finisce in carcere -… - ripudiato : RT @djaniceto: Il Comune di Mercato S. Severino (Sa) è stato ammesso al finanziamento del Progetto ‘Scuole Sicure’ 2021/2022 la cui finalit… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Il Comune di Mercato S. Severino (Sa) è stato ammesso al finanziamento del Progetto ‘Scuole Sicure’ 2021/2022 la cui finalit… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio stupefacenti

La Repubblica

Il predetto era dunque arrestato per detenzione difinalizzata allo. In sede di convalida della misura pre - cautelare, il giudice gli imponeva il divieto di dimora nella ...... hanno tratto in arresto un cittadino italiano originario di Sinalunga (SI), in quanto si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanzeai fini di. Durante un servizio ...In data 14 ottobre 2021, a Palma di Montechiaro la Polizia di Stato traeva in arresto un agrigentino trentaquattrenne, in atto sottoposto alla misura degli Arre ...PAGANI - Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha arrestato un uomo di Pagani ...