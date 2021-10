Sospeso il processo Regeni agli agenti egiziani. 'Vince la prepotenza del Cairo'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il provvedimento è legato all'assenza in aula degli imputati, dunque le carte devono tornare al giudice che aveva ordinato il rinvio a giudizio. L'amarezza della famiglia del ricercatore friulano. ...

Il provvedimento è legato all'assenza in aula degli imputati, dunque le carte devono tornare al giudice che aveva ordinato il rinvio a giudizio. L'amarezza della famiglia del ricercatore friulano. ...In mancanza di un cambiamento della situazione, il gup potrebbe emettere un'ordinanza per dichiarare la sospensione dele irreperibili i quattro imputati: si tratta del generale Sabir Tariq, ...GENOVA - Il Ministero delle Infrastrutture si è costituito parte civile nel processo di Ponte Morandi, una notizia inaspettata. Uno degli indagati del Provveditorato visto che fa parte della avvocatur ...Nuova udienza a fine anno, vanno però rintracciati i quattro imputati egiziani che devono essere notificati del procedimento ...