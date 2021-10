Sondaggi politici SWG, per il 52% inaccettabili le manifestazioni contro il Green Pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si tratta dell’argomento più caldo del momento, ed anche i Sondaggi politici di Swg quindi se ne occupano. È il Green Pass, che da oggi diventa indispensabile per poter lavorare. Vi sono state manifestazioni e polemiche intorno a questa disposizione, che per ora è un unicum in Europa. Gli italiani però sembrano avere le idee chiare. Il 65% si dice a favore, percentuale che diventa del 73% tra chi si è vaccinato o vuole farlo, mentre è solo del 7% tra i no vax. E questo non è certo sorprendente. Solo un quarto degli intervistati è contrario. Tra costoro secondo i Sondaggi politici di Swg i motivi di contrarietà più gettonati sono alla pari la discriminazione verso i lavoratori e l’ingiustizia, a loro dire, di dell’imposizione di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si tratta dell’argomento più caldo del momento, ed anche idi Swg quindi se ne occupano. È il, che da oggi diventa indispensabile per poter lavorare. Vi sono statee polemiche intorno a questa disposizione, che per ora è un unicum in Europa. Gli italiani però sembrano avere le idee chiare. Il 65% si dice a favore, percentuale che diventa del 73% tra chi si è vaccinato o vuole farlo, mentre è solo del 7% tra i no vax. E questo non è certo sorprendente. Solo un quarto degli intervistati è contrario. Tra costoro secondo idi Swg i motivi di contrarietà più gettonati sono alla pari la discriminazione verso i lavoratori e l’ingiustizia, a loro dire, di dell’imposizione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici L'Aria Che Tira, "ecco quanto pesa il Green pass" Renato Mannheimer e gli ultimi sondaggi politici 'Per il voto il problema non saranno le proteste, ma…'. Il sondaggista Renato Mannheimer spiega a ' L'Aria che Tira ', il programma di LA7 , come e se le manifestazioni in atto in tutta Italia ...

L'opposizione ungherese sceglie chi sfiderà Orbán ... arrivato secondo al primo turno malgrado fosse in testa ai sondaggi; e Péter Márki - Zay , ... Quest'ultimo non si dimise e i suoi avversari e detrattori politici dovettero aspettare fino al 2009 per ...

Sondaggi politici, elezioni amministrative 2021 - I risultati di Roma Ipsos Barometro elettorale: UDC primo partito svizzero davanti al PS L'UDC rimane comodamente il primo partito svizzero davanti al PS, stando al barometro elettorale della SSR di metà legislatura. Dietro le posizioni si avvicinano: PLR, Alleanza del Centro e Verdi si t ...

Se Michetti cade a farsi male è la Meloni Il senso di Roma per Giorgia Meloni sarebbe un buon titolo per il romanzo breve la cui ultima pagina verrà scritta lunedì alle ore 15, quando nella capitale si chiudono le urne. La leader di Fratelli ...

