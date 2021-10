Sole 24 Ore: Infront offre alla Serie A 330 milioni per diventare partner unico nella gestione dei diritti Tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Infront si candida per diventare partner unico per la gestione dei diritti tv per i prossimi due cicli, fino al 2030. Mette sul piatto 330 milioni. Lo scrive Il Sole 24 Ore. “Circa 330 milioni per diventare partner esclusivo della Lega di Serie A per i prossimi due cicli di vendita dei diritti tv, fino al 2030. È questa nei fatti la proposta che Infront Italy, l’azienda di media e marketing sportivo del gruppo cinese Wanda Sports, guidata da Alessandro Giacomini, ha messo sui tavoli dei vertici della Lega e dei 20 club del massimo campionato italiano. La mail con i dettagli dell’offerta è stata inviata ieri”. Infront chiede ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021)si candida perper ladeitv per i prossimi due cicli, fino al 2030. Mette sul piatto 330. Lo scrive Il24 Ore. “Circa 330peresclusivo della Lega diA per i prossimi due cicli di vendita deitv, fino al 2030. È questa nei fatti la proposta cheItaly, l’azienda di media e marketing sportivo del gruppo cinese Wanda Sports, guidata da Alessandro Giacomini, ha messo sui tavoli dei vertici della Lega e dei 20 club del massimo campionato italiano. La mail con i dettagli dell’offerta è stata inviata ieri”.chiede ...

