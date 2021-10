SKY | Bucciantini | “Osimhen miglior acquisto della serie A Napoli-Torino | ecco al chiave tattica di Spalletti”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Marcoesaltae parla di. Il giornalista di Sky svela ladiper battere Juric.SUMarco, giornalista sky sport 24, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:? Uno scassinatore delle partite, fa per sé e fa per gli altri. Dà velocità all’attacco e serenità anche agli altri. Giocatore decisivo di natura,credo che sia l’allenatore che ha fatto vincere più classifiche marcatori nell’ultimo decennio. Dzeko e Icardi ma anche Totti: i centravanti conhanno sempre segnato tantissimo. Questo è il...

Marco, scrittore ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di "1 Football Club" su 1 Station Radio . " La scuola di allenatori italiani sta andando bene. Spalletti ha trovato una squadra ...Napoli Calcio - A 1 Station Radio, durante la trasmissione '1 Football Club' prodotta da 'IlSognoNelCuore.com', è intervenuto Marco, gironalista: 'La scuola di allenatori italiani sta andando bene. Spalletti ha trovato una squadra che da tanti anni ottiene risultati positivi, e in più hanno aggiunto Osimhen a tempo ...Marco Bucciantini esalta Osimhen e parla di Napoli-Torino. Il giornalista di Sky svela la chiave tattica di Spalletti per battere Juric.Marco Bucciantini, giornalista e opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen in questo momento ...