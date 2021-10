Siparietto Starace-Mertens: “Basta panchina, da oggi iniziamo a giocare” – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mertens e lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, si sono resi protagonisti di un simpatico Siparietto Mertens-Starace: IL Siparietto SULLA panchina Mertens e il caffè di Tommaso Starace:. Lo storico magazziniere del Napoli scherza su Instagram con il campione azzurro. Questa mattina il Napoli si allena a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Dries Mertens e lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, si sono resi protagonisti di un simpatico Siparietto prima di iniziare la seduta di allenamento. Starace gli ha portato come di consueto il caffè indossando una pettorina di allenamento (e dei giocatori che vanno in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021)e lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso, si sono resi protagonisti di un simpatico: ILSULLAe il caffè di Tommaso:. Lo storico magazziniere del Napoli scherza su Instagram con il campione azzurro. Questa mattina il Napoli si allena a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Driese lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso, si sono resi protagonisti di un simpaticoprima di iniziare la seduta di allenamento.gli ha portato come di consueto il caffè indossando una pettorina di allenamento (e dei giocatori che vanno in ...

