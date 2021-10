“Siamo qui”: testo e significato del nuovo singolo di Vasco Rossi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da pochi istanti è uscito “Siamo qui”, il nuovo singolo di Vasco Rossi: ecco il testo e il significato della canzone La leggenda del rock italiano torna finalmente con un nuovo singolo che fa da apripista all’omonimo album: stiamo parlando di Vasco Rossi che è uscito da pochi istanti col brano “Siamo qui”, stesso titolo dell’album che uscirà invece il 12 novembre pRossimo. significato e novità Come riportano i colleghi di Sky Tg24, “Il titolo sarebbe stato ‘Siamo qui pieni di guai’, ma poi mi hanno convinto a cambiarlo. – ha spiegato il cantautore nella sua prima conferenza stampa dopo due anni-. L’ho scritto prima della pandemia ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da pochi istanti è uscito “qui”, ildi: ecco ile ildella canzone La leggenda del rock italiano torna finalmente con unche fa da apripista all’omonimo album: stiamo parlando diche è uscito da pochi istanti col brano “qui”, stesso titolo dell’album che uscirà invece il 12 novembre pmo.e novità Come riportano i colleghi di Sky Tg24, “Il titolo sarebbe stato ‘qui pieni di guai’, ma poi mi hanno convinto a cambiarlo. – ha spiegato il cantautore nella sua prima conferenza stampa dopo due anni-. L’ho scritto prima della pandemia ...

