“Siamo Qui”, il nuovo brano di Vasco Rossi [VIDEO] (Di sabato 16 ottobre 2021) È arrivato il nuovo Vasco Rossi con “Siamo Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Siamo Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. Di seguito il Visual VIDEO di “Siamo Qui” Virgin Records release; © 2021 Universal Music Italia Srl. CREDITI VIDEO Starring Girl – Alice Pagani Directed ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) È arrivato ilcon “Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica delè inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. Di seguito il Visualdi “Qui” Virgin Records release; © 2021 Universal Music Italia Srl. CREDITIStarring Girl – Alice Pagani Directed ...

vascorossi : Il visual video capolavoro di SIAMO QUI?? by #PepsyRomanoff con #AlicePagani ???????? Buona visione ????… - vascorossi : È in arrivo il nuovo Vasco Rossi con “SIAMO QUI”, il suo attesissimo album “in controtendenza”, che uscirà nell’orm… - LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Lejdi_Dbr : @SimoGianlorenzi Siamo ritornati al circo del anno scorso. E qui mi taccio. - suzukimaruti : @w_n_compass @kgb137 @six_182 aggiungo: se le bizzarre considerazioni novax fossero supportate da qualche scampolo… -