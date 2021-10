Sfera Ebbasta | fuori due nuovi brani | Uhlala e Triste with Feid

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dueperarrivano oggi - venerdì 15 ottobre - ad arricchire la tracklist e scrivere l'ultima grande pagina di FAMOSO, l'album uscito worldwide per Island Records lo scorso 20 ...

HiphopStarzTour : Sfera Ebbasta ha pubblicato due nuovi singoli: “Uhlala” e “Triste” - thevalse_ : @notjumped sfera ebbasta l'album se lo mangia a colazione - LetiziaIembo : @Rossslorenzano ascolta sfera ebbasta - Newsic1 : Ascolta i due nuovi brani di SFERA EBBASTA: UHLALA e Triste feat. Feid - EndCent : #Uhlala e #Triste sono i due nuovi brani di @sferaebbasta -

Due nuovi brani per Sfera Ebbasta arrivano oggi - venerdì 15 ottobre - ad arricchire la tracklist e scrivere l'ultima grande pagina di FAMOSO, l'album uscito worldwide per Island Records lo scorso 20 novembre. UHLALA è prodotta da Charlie Charles, e Triste con l'artista colombiano Feid.