Serie C, Girone B: il programma della nona giornata e la diretta tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) È tutto pronto per l’ottava giornata della Serie C nel Girone B. Tante ed interessanti le sfide poste sul ricco menù di questo raggruppamento così avvincente: importante sfida per la Reggiana che dovrà vedersela in trasferta contro un Grosseto che ha vinto nell’ultima giornata. L’inseguitrice più agguerrita, il Cesena, dovrà vedersela fuori casa contro una Vis Pesaro che riesce a stupire a fasi alterne. Un tris di squadre, invece, penserà a vincere per accorciare sulle posizioni altissime della graduatoria: l’Ancona-Matelica, dopo il ko in terra romagnola, affronterà il Montevarchi, il Gubbio andrà a Teramo, mentre il Pescara ospiterà la Fermana. Il Siena è chiamato, invece, alla sfida contro una Virtus Entella in difficoltà. Nei bassifondi sfide complicate per Pistoiese e Viterbese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) È tutto pronto per l’ottavaC nelB. Tante ed interessanti le sfide poste sul ricco menù di questo raggruppamento così avvincente: importante sfida per la Reggiana che dovrà vedersela in trasferta contro un Grosseto che ha vinto nell’ultima. L’inseguitrice più agguerrita, il Cesena, dovrà vedersela fuori casa contro una Vis Pesaro che riesce a stupire a fasi alterne. Un tris di squadre, invece, penserà a vincere per accorciare sulle posizioni altissimegraduatoria: l’Ancona-Matelica, dopo il ko in terra romagnola, affronterà il Montevarchi, il Gubbio andrà a Teramo, mentre il Pescara ospiterà la Fermana. Il Siena è chiamato, invece, alla sfida contro una Virtus Entella in difficoltà. Nei bassifondi sfide complicate per Pistoiese e Viterbese ...

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, 9^ giornata: Palermo di Filippi vs la Turris. Il programma completo - zazoomblog : Serie C Girone A: il programma della nona giornata e la diretta tv - #Serie #Girone #programma #della - CentotrentunoC : #SerieD ?? Dopo due successi convincenti contro due avversarie di livello la #Torres di mister Greco è chiamata a u… - RedazioneLaNews : #Milano Serie C Girone A. Ufficializzate le designazioni arbitrali per il nono turno del campionato di Serie C Giro… - ForzaNocerina : SERIE D Girone H, gli arbitri della 6° giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Cus Catania: esordio casalingo contro Ragusa Union Sarà un torneo senza appelli: 12 squadre nel girone, partite di andata e ritorno, solo la prima in classifica accede in serie A. Insomma, sarà un cammino arduo, ma la voglia di tornare in campo e di ...

Volo Saber Palermo: esordio sabato contro Universal Catania La sfida è valida per la prima giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone M. L'incontro sarà diretto da Luca Cardaci ed Erika Burrascano, del comitato territoriale Fipav di Messina. ...

Serie C, cambio d'orario per due gare del Girone B Corriere dello Sport Calcio, Serie C: il Taranto sfida il Catanzaro, il Foggia gioca col Monopoli FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C domenica 17 Ottobre il Taranto sfiderà alle 14,30 in trasferta il Catanzaro dopo la vittoria esterna 2-0 dei calabresi con la ...

A2 - Edilnol Biella: il prepartita di un sabato a Udine Trasferta in terra friulana per Edilnol Pallacanestro Biella che sabato sera affronta al Pala Carnera la Apu Gsa Udine nel terzo turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

Sarà un torneo senza appelli: 12 squadre nel, partite di andata e ritorno, solo la prima in classifica accede inA. Insomma, sarà un cammino arduo, ma la voglia di tornare in campo e di ...La sfida è valida per la prima giornata del campionato nazionale diB maschileM. L'incontro sarà diretto da Luca Cardaci ed Erika Burrascano, del comitato territoriale Fipav di Messina. ...FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C domenica 17 Ottobre il Taranto sfiderà alle 14,30 in trasferta il Catanzaro dopo la vittoria esterna 2-0 dei calabresi con la ...Trasferta in terra friulana per Edilnol Pallacanestro Biella che sabato sera affronta al Pala Carnera la Apu Gsa Udine nel terzo turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.