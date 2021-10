Serially, la prima piattaforma italiana per le serie tv in streaming gratuito (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’azienda si pone l’obiettivo di raggiungere 15 mila utenti entro la fine dell’anno dichiara di puntare al milione per la fine del 2022 Leggi su repubblica (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’azienda si pone l’obiettivo di raggiungere 15 mila utenti entro la fine dell’anno dichiara di puntare al milione per la fine del 2022

Advertising

PaoloSutera : @Serially_it ha debuttato giovedì: è la prima piattaforma italiana con contenuti #streaming a costo zero, in cambio… - MassimoGiordani : Serially, la prima piattaforma italiana per le serie tv in streaming gratuito - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Arriva Serially, la prima piattaforma italiana dedicata a Serie TV - CorriereQ : Serially, la prima piattaforma italiana per le serie tv in streaming gratuito - Teleblogmag : La prima piattaforma italiana totalmente dedicata a serie TV inedite visibili in streaming a costo zero. #serially… -

Ultime Notizie dalla rete : Serially prima Serie TV, Serially arriva in Italia: è la prima piattaforma gratuita di streaming A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially , la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a serie internazionali mai viste in Italia. Serially è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ...

Nasce Serially, la piattaforma di streaming dedicata alle serie tv internazionali Il servizio è attualmente disponibile in streaming online all'indirizzo serially.it, mentre già da ... offre serie tv in prima visione disponibili in streaming per il pubblico italiano sottotitolati e ...

Serially, la prima piattaforma italiana per le serie tv in streaming gratuito La Repubblica Arriva Serially: nuove serie TV in streaming Serially è la nuova piattaforma di streaming tutta dedicata alle serie TV seguendo un modello che offre l'accesso gratuito agli utenti.

Serie TV, Serially arriva in Italia: è la prima piattaforma gratuita di streaming A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially, la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a ...

A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a, lapiattaforma streaming gratuita dedicata a serie internazionali mai viste in Italia.è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ...Il servizio è attualmente disponibile in streaming online all'indirizzo.it, mentre già da ... offre serie tv invisione disponibili in streaming per il pubblico italiano sottotitolati e ...Serially è la nuova piattaforma di streaming tutta dedicata alle serie TV seguendo un modello che offre l'accesso gratuito agli utenti.A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially, la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a ...