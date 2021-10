Sequestrato ragazzo inglese a Macerata. Le sue parole: “Ho avuto paura, mangiavo i loro scarti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un ragazzo inglese di 25 anni è stato rapito e imprigionato da quattro ragazzi di Macerata. Il racconto del ragazzo dopo la liberazione: “Ho avuto paura”. Incredibile ciò che è accaduto nelle Marche a Macerata. Un ragazzo inglese di 25 anni è stato rapito e imprigionato per otto giorni al buio da quattro ragazzi di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Undi 25 anni è stato rapito e imprigionato da quattro ragazzi di. Il racconto deldopo la liberazione: “Ho”. Incredibile ciò che è accaduto nelle Marche a. Undi 25 anni è stato rapito e imprigionato per otto giorni al buio da quattro ragazzi di L'articolo NewNotizie.it.

