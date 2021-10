Sensazionale scoperta ad Ercolano | ritrovato lo scheletro dell' ultimo fuggiasco

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Loparzialmente mutilato di un uomo che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione ha fermato a un passo dal mare e dal miraggioa salvezza . A 25 anni dagli ultimi scavi, ...

Radio1Rai : ??#Ercolano A 25 anni dagli ultimi #scavi, trovatolo scheletro di un uomo fermato a un passo dal mare dalla valanga… - ClaudioLepri : RT @lucio22673283: ?? Scoperta a Ercolano, ritrovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco ? Il ministro Franceschini 'Notizia sensazionale' ??… - lucio22673283 : ?? Scoperta a Ercolano, ritrovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco ? Il ministro Franceschini 'Notizia sensazional… - fisco24_info : Scoperta a Ercolano, ritrovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco: Il ministro Franceschini 'Notizia sensazionale' - bumbolotto : @actarus1070 Ti dirò un'altra scoperta sensazionale uscita su Science...l'acqua calda! -

Mentre il ministro della cultura Franceschini parla di "". "E' una bellissima notizia innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo tanti anni, ...Mentre il ministro della cultura Franceschini applaude e parla di "" . Il teatro è quello dell'antica spiaggia della cittadina , lo stesso luogo dove nell'ultima sistematica ...Lo scheletro parzialmente mutilato di uomo che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione ha fermato a un passo dal mare e ...Lo scheletro parzialmente mutilato di uomo che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione ha fermato a un passo dal mare e dal miraggio della salvezza. (ANSA) ...